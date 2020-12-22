苗栗縣通霄鎮公所加緊趕工，布置全台最高「真」的耶誕樹。（巫靜婷攝）

去年引發關注的全台最高「真的」耶誕樹，今年眾所期待之下，苗栗縣通霄鎮公所在耶誕節前夕，加緊趕工布置，預計24日平安夜點燈，可欣賞至明年3月，通霄鎮長陳漢志表示，公所利用去年剩下可用的器材，再請來機具協助裝設燈泡等，「去年有的特色，今年都有」，可讓民眾拍照留念。

耶誕節將至，各地都在裝飾不同耶誕樹慶祝，但多半都是「假」的樹，加掛燈泡、飾品，裝飾而成，但去年通霄鎮公所接受鎮民建議，首次將虎頭山步道入口前，高約25公尺「真」的南洋杉，裝飾為閃亮耶誕樹，照亮小鎮的夜晚，營造過節氣氛，地方青年團體也善用場地，舉辦交換禮物活動。

今年鎮民引頸期盼耶誕樹能夠重現，但鎮公所經費有限，一度希望由民間認養維護，最後還是由鎮公所自己做，鎮長陳漢志表示，今年把去年可用的器材重複利用，再由公所人員請來機具協助吊掛裝設，耶誕樹大致的模樣已經有了，公所僅負責硬體的部分，活動由在地民眾籌辦。

通霄青年團體「通霄那群人」主辦通霄鎮耶誕節活動，預計25日晚間7時與民眾相約最高耶誕樹下同樂，與去年一樣安排交換禮物，並提供部分禮物捐贈弱勢家庭。

陳漢志指出，施工人員加緊趕工，22日耶誕樹試點燈，24日平安夜正式點燈，最高「真的」耶誕樹將可欣賞至明年3月，歡迎遊客來拍照打卡，順道到通霄街上走走，促進旅遊觀光。

(中時 )