新北市三峽宰樞廟2014年被列為新北市政府指定古蹟，宰樞廟自清朝時期創建來已有200多年的歷史，由於建築歷史悠久、年久失修，今年8月間開始進入古蹟維修階段，但工人近期在整修外牆剝落時，發現後方藏有一片鑿成龜殼狀的三峽河卯石牆面。宰樞廟主委李楷瑞表示，過去看到的牆面都是後來覆蓋上的石灰牆，推斷該龜殼狀軟石牆面應該是創廟時建造的最原始牆面。

宰樞廟是三鶯地區第一座列為市定古蹟的寺廟，清朝乾隆42年建立，至今已有244年的歷史，也是濁水溪以北第一座主祀玄天上帝的寺廟。由於廟宇以木造、土磚結構打造，年久失修後，出現白蟻蛀蝕、土角牆剝落的狀況，今年8月間開始維修。

工人在刮除宰樞廟主堂的泥沙時，發現層層的白灰牆面內有一塊最原始的土角磚面，磚面下方有2排整齊排列的石頭，且左、右側牆面石頭排列方式皆不同，便立刻告知廟方人員。

李楷瑞表示，這些石頭是三峽河的卯石，先人將一顆顆卯石打鑿成六角菱形的龜殼狀，並放置在土角磚下方當底基，以「左公右母」的方式排列，左側牆面只有象徵公龜的六角形卯石，但右側牆面的龜殼狀卯石下方卻擺放著橢圓石頭，象徵母龜下蛋，而這種將卯石打鑿、排列的方式相當特殊；他說，新北市文化局歷史建築聚落及文化景觀審議委員前幾日曾到此視察，也稱這種牆面相當罕見，普通廟宇鮮少以卯石打鑿鋪面。

李楷瑞補充，宰樞廟在清朝乾隆時期至日治時代前曾是李氏宗族聚集的地方，發現牆面的地方就位在廟宇主堂的地方，推估是先祖為了讓宗族香火延續的小巧思，之後會將龜殼狀牆面保留，不再覆蓋上白灰面塗，等到明年8月維修期結束後，民眾便可踏進宰樞廟觀賞。

(中時 )