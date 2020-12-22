港籍律師黃國桐聲援香港「反送中」，在台北市開設「保護傘」餐廳，卻遭莫凡、李昭信、李昭慶、江啟榮合謀潑灑雞屎等穢物，4人遭依過失傷害、毀損、強暴侮辱等罪起訴。台北地院今開庭，受傷的周姓女店長首度露面，表明拒絕和解，將另提刑事附帶民事訴訟求償。

大陸人士為使「保護傘」無法營業，指示陳姓男子在台找人生事，陳男今年9月底以微信聯絡李昭信，允諾支付6萬元報酬，李找哥哥李昭慶透過表哥江啟榮教唆莫凡，於10月16日執行潑糞計畫，並錄影拍照傳給陳男。檢方上月起訴李氏兄弟、江男及莫男，陳男則在逃。

北院今開庭，周女也在律師陪同下出庭，律師說，莫凡承認潑穢物當下有看到女性，顯然是故意的，涉犯的罪名應是普通傷害罪；莫凡則承認檢方起訴罪名，對證據也不爭執，但強調自己不是有意傷人。

另外，周女也表明不願和解，她的律師則說，會另提刑事附帶民事求償，但確切求償金額仍要與當事人討論，之後再具狀陳報。庭末，法官諭知候核辦。

(中時 )