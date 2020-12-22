清大教育學院大二生林淑惠，高中時需要照顧家人，沒能力去探索自己潛能，但進到大學後，因為有教育部完善就學機制提供獎學金，她減少打工，更深入投入學習。她說，「我現在不只是活在當下，而且可以為未來做打算」。

大專院校完善就學協助機制，自107年起執行迄今已3年，教育部已投約25億元，民間企業及社會大眾捐資近8億元，由大專校院規畫學習輔導措施並提供學習獎助學金，協助經濟不利學生，20多萬人次學生受惠。另也提高經濟與文化不利學生就讀公立大學機會，6000多人學生受惠。

至於五專展翅計畫，自106年度試辦起執行迄今已4年，政府已投入約2.3億元，334家企業參與，提供每月6000至1萬元生活獎學金及實習期間基本工資以上之實習津貼，計捐資1億多元，2276人次學生受惠。

教育部今舉行「大專校院完善就學協助機制及五專展翅計畫成果記者會」，次長劉孟奇表示，大專院校完善就學協助機制，由教育部及企業提供獎學金給學生，目的是「購買工時」，希望他們減少打工，更專注於學習，幾年下來，成效非常好。

林淑惠在小學3年級時父親即因病後1個月過世，母親為生計赴外地打工，她與3名姊姊由伯父代為照顧。她對於家庭變故不自暴自棄，並保持優異成績，參加清大拾穗計畫特殊選才升學管道，考取心目中理想大學。她對未來有明確目標，希望成為幼教師或心理諮商師。

嘉南藥理大學學生林芳稼於單親與低收家庭中長大，父親因病無法從事勞務，僅以零工賺取微薄收入。她獲得就學輔導協助，使自己持續成長與進步，並於今年5月24日參加2020年臺灣綠點子國際發明設計競賽暨嘉南藥理大學核心產品發表會，榮獲三項鈦金獎及一項銀牌獎。

曾參與五專展翅計畫的樹人醫護管理專科學校畢業校友簡裕庭，在學期間獲得生活獎學金與實習期間的實習津貼，他可以藉此購買牙體技術書籍及術科工具；同時獲教育部學雜費補助，能安心就學。畢業後學生直接在實習的牙體技術所就業，畢業即無縫銜接就業。

(中時 )