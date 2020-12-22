大同公司董事長林文淵上任50天，突然遭到撤換，林文淵表示，他不清楚被撤換原因，坦言接到解任通知時心情相當錯愕，他在經營上的小事與王光祥理念不合，不懂到底為了哪件事、做錯了什麼。

對於即將離開大同公司，林文淵說心情如釋重負，「昨晚睡得很好，不用再煩惱許多事了」；不過，仍然不明白為何投手站在丘上投得正順時，要更換代表。

大同今天召開記者會，林文淵親自上陣，一開場先說明他到大同50天所做的努力與改變，但話鋒一轉拋出震撼彈，突然宣布「今天是在大同最後一天」，大同董事長一職成為他生涯中最短命的工作。

至於誰將接任大同董事長，林文淵表示不清楚新團隊人選，但以常理判斷，應不是房地產開發經營者，「大股東已經寄出指派通知書，新人選明天就會揭曉」。

林文淵指出，大股東14日通知他將更換法人代表，理由是「時空環境不同」，坦言當時心情相當錯愕，雖然不清楚更動原因，若先前指派者對他已經不再信任，對此只能接受，將結束手邊工作。

林文淵直言，許多經營理念與王光祥不合，雖兩人未到撕破臉程度，但日後要再合作也很困難。

對於兩人有哪些理念不同，林文淵舉例，王光祥是尚志資產董事長，無法干預大同的事，而且王是房地產開發業者，對公司治理比較不清楚。新團隊入主大同後的首次董事會，王光祥就提及希望擔任大同副董事長，他認為沒問題，但必須等公司修訂公司章程再處理。

林文淵說，「不是我無法把大同經營好，也不是不願意做」；不過，跨產業溝通確實需要時間，他當時不相信也不認為會被換掉，「因為是他們需要我，而不是我需要他們」。

林文淵說，相信接下來的經營者會更好，謝謝員工的努力，也對股東、員工說聲抱歉，並重申他在大同的50天沒有做任何對不起公司的事。（編輯：林淑媛）1091222

(中央社)