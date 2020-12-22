記憶體品牌威剛(3260)持續攻電競，並再推新產品，旗下電競品牌XPG，於今日發表最新炫光固態硬碟，定位為能輕鬆入手的高性價比電競固態硬碟。

今年是威剛XPG大展身手的一年，從年初首發的電競筆電女武神XENIA、Mini PC GAIA等系統主機，到電玩火熱的年底，XPG也推出專為入門玩家打造的RGB固態硬碟SPECTRIX S20G。使用獨家開發的燈效軟體，讓玩家客製光效，在散熱片的設計上融合品牌核心「X」的精神，化作閃耀圖騰，並搭配讀寫速度高達每秒2500/1800MB，瞄準打造RGB系統的玩家。

SPECTRIX S20G RGB M.2 2280電競固態硬碟，採用鋁合金髮絲紋製成散熱片，搭配無覆蓋式RGB燈條，導光柱以剛硬筆直的X線條，在獨家燈效軟體的調教下，閃耀光彩。S20G搭載PCIe Gen3x4超高速介面以及3D快閃記憶體，並支援NVMe 1.3標準，讓連續讀寫效能跑出每秒2500/1800MB的速度，4K隨機讀寫達160K/190K IOPS。相容於新一代Intel和AMD桌上型平台，目標族群為遊戲玩家、DIY愛好者等。

(時報資訊)