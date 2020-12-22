國際廢鋼原料價格飆漲，豐興(2015)本周鋼筋每公噸大漲逾千元，南部鋼廠近兩周累計漲幅更大，本周的額度並已全數接滿單，因此預期下周鋼筋將持續調漲。

豐興本周鋼筋每公噸大漲逾千元，威致(2028)、海光(2038)，以及東和鋼鐵(2006)等鋼筋廠的報價也將再提高。

國際廢鋼上周持續大漲，加上買氣續旺，豐興本周廢鋼、鋼筋連續第五周上漲且漲幅加大，本周豐興廢鋼收購價大漲1000元，鋼筋每公噸大漲1200元，且型鋼基價也大漲1600元。

豐興近兩周鋼筋累計漲價1900元，南部鋼廠近兩周鋼筋漲幅更大並已接滿；因此，預計下周鋼筋仍有漲價的空間。

國際原料行情續大漲，12月以來累計大漲逾百美元；隨著原料價格攀高，豐興本周續開高盤，廢鋼、鋼筋連續第五周上漲且每噸漲幅從千元起跳。廢鋼收購價漲1000元至每公噸10300元。鋼筋漲1000元至每噸1.84萬元。型鋼產品也上漲1600元，基價上升至2萬2900元。

目前國際廢鋼原料價格飆漲，加上春節前為國內營建及公共工程趕工時期，預計需求續旺，將支撐鋼價穩在高檔。

(時報資訊)