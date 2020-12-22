民進黨政府堅持對於新冠肺炎疫苗採購情況保密，民進黨立委江永昌今天在立法院質詢時直言，未來許多國家疫苗打得差不多後就可以解除邊境管制人員隔離措施，到時中華民國若在疫苗採購上搶輸其他國家將走不出去，未料衛福部長陳時中對此竟回稱，屆時在外國有可能引發另一波疫情。

江永昌首先指出，依照彭博發布的全球防疫排名，我國高居第二名，但全球排名前20名的國家當中，有10個疫苗數量超過國人數目，我國卻只有22.2％，此一數字是否為政府揭露的？對此陳時中否認，表示自己沒有接到這樣的訊息，大概是彭博自己調查的。

江永昌進一步追問，新冠疫苗覆蓋率要有多少才能達成群體免疫？陳時中回稱大概要65％。江永昌質疑那顯然跟如今短期內政府能提供給國人的疫苗數量有很大差距，如果無法達到65％，此事要怎麼負責？行政院長蘇貞昌回稱，購買疫苗是賣方市場，我們要跟別人搶，還在談判中，受限相關條件，請大家體諒。

江永昌接著指出，現在揭露的訊息顯示是我國搶輸別國，未來很多國家疫苗打得差不多後，就會解除隔離措施，到時反而是我國走出不去。陳時中回稱那樣有可能引發另一波疫情，疫苗可靠度尚未證實，世界衛生組織已提醒疫苗有效但有效期多久沒人知道。對此江永昌直言，陳時中現在對疫苗有效性存疑，但半年一年後一定會出現有效疫苗。

(中時 )