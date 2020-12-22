19日的時候，幸運之星「木星」正式移宮進入「水瓶座」，且將停留至2021年，可以說是2021年最重要的星象之一！星座命理專家艾菲爾老師昨（21）日就在臉書上貼出4張圖，請選出一張最喜歡的圖像，來看看木星入水瓶後，你能獲得哪些大好運？

Ａ丶鯉魚貓

Ｂ丶福字貓

Ｃ丶愛字貓

Ｄ丶幸字貓

選出你最喜歡的一張圖片，將可以測出你哪方面將迎來好運。(圖翻攝自FB/塔羅牌老師艾菲爾)

▍答案Ａ丶鯉魚貓

【木星入水瓶你「財運方面」走大好運】

今年你的工作、收入真的受到很多影響，甚至生活出現許多開銷，每個月都得破財，節流都很困難了，更別說開源了。幸好木星入水瓶後，這種狀況終於大幅改善！收入上因你的努力而開始轉虧為盈，獲得大大的豐收，生活也步上正軌，財務問題也有貴人幫忙，而順利解決你的燃眉之急！另外工作上也有望升職調薪，甚至是跳槽到待遇、薪水都更好的公司，創業者也能有好成績，讓你終於是不用為錢煩惱了。

▍答案Ｂ丶福字貓

【木星入水瓶你「工作成就」走大好運】

木星入水瓶後，你在工作中的表現會越來越好，總是樂於教導新人，或謙虛受教而使自己獲益良多，而你和不同部門的溝通協調，也非常順利，使工作更加流暢丶更有效率。你的能力就這樣一點一滴，逐漸受主管肯定，這一段時間請你多熱心助人，日行一善，就可以受到同事加倍的喜愛和尊重。另外，如果有想換工作丶換跑道的人，也會有不錯的機遇，找到「錢多事少離家近」的好職業！

▍答案Ｃ丶愛字貓

【木星入水瓶你「感情桃花」走大好運】

有伴侶的人，感情能穩定發展，今天開始感情會大升溫。若目前是單身者，就要趁著最近的聖誕、跨年節日，積極主動擴展自己的生活圈，多參加聯誼，下班可多和朋友聚餐，有機會遇上一見鍾情的新對象，在朋友們的推波助瀾下，可迅速發展。請你千萬別一下班就窩在房裡追劇，少一些害羞，多一些勇氣，表現出你的獨特魅力，就不會錯過戀愛的機會。

▍答案Ｄ丶幸字貓

【木星入水瓶你「青春健康」走大好運】

今年你老覺得身體特別沈重，感到容易疲累，也常睡不飽，其實你也知道健康的重要，但在幾次試著持續運動丶或是展開飲食計劃，都無法成功，這使你提不起勁丶懊惱又灰心。但是，選到這只招財貓的你，木星入水瓶後，有關你的健康、外貌、情緒的問題全都成功解決！心靈上更加平靜，外在更是皮膚變好、身材也達到你的理想標準，別人都著急問你怎麼突然變漂亮呢。這種外在、內在都輕盈美麗丶容光煥發的感覺，真的讓你彷彿回春好幾歲。

(中時新聞網)