新竹縣消防局以119行動故事車宣導，邀請新竹市母語推廣協會客語團約30名親子共同參加，首度全客語宣導。（莊旻靜攝）

新竹縣消防局緊急救護科小隊長洪東秀（左），以客語教導異物梗塞排除。（莊旻靜攝）

新竹縣13鄉鎮中有11個鄉鎮被客家委員會列為客家文化重點發展區，縣長楊文科也鼓勵縣民多使用客語，新竹縣消防局22日別開生面落實客語政策，透過119行動故事車，與新竹市母語推廣協會客語團合作，邀請10多組親子共同參與，全客語以繪本說故事、救護車介紹及體驗外，也特別安排小兒異物梗塞與CPR。

新竹市母語推廣協會客語團多數為客語交談的母語家庭，小孩多數能聽、能說客語，22日參與活動的16個孩子，年紀最小僅1歲、最大9歲，大多小孩為2至4年紀，對於首度參與政府機關以全客語宣導，有家長說「很感動」，還有家長特別請假，從桃園前往參與。

此次宣導對象為親子，119行動故事車的活動除了原先安排的繪本說故事、救護車介紹及體驗外，特別針對父母規劃了小兒異物梗塞與CPR的課程。緊急救護劉彥承指出，今年幾乎每個月都會接獲嬰幼兒或兒童的OHCA（心肺功能停止）的救護案件，因此希望父母能學習相關的急救技術，萬一遭遇不幸時能儘早處置，較有機會挽回寶貴的性命。

參與宣導的消防局成員都具有客語中高級認證，其中小隊長洪東秀雖然母語為客語，不過因宣導有些專有名詞，且對象年齡層很廣，也是略有挑戰性。消防局成員也因聖誕節在即，紛紛戴上聖誕帽、紅色工作服，還搭配客語版耶誕歌曲，營造溫馨氣氛，劉彥承還化身聖誕老人現身，劉彥承父母為台中東勢客家人，不過他只會聽不會說，也希望能早日撿回自己的母語。

新竹市母語推廣協會客語團每週二在竹北市客家民俗公園內的大夫第都有辦理親子共學的免費故事活動，歡迎對客語有興趣的親子參加。

(中時 )