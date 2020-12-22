有鑑於東方科技行業迅速發展，香港上市的科技企業持續增加，香港恒生指數公司7月27日推出恒生科技指數後，新光投信看好東方新科技前景、瞄準東方新經濟大勢，率先同業發

行「新光恒生科技指數基金」，12月16日獲金管會核准，預計2021年1月11日開募。

「新光恒生科技指數基金」基金經理人牟宗堯指出，新光恒生科技指數基金，以追蹤「恒生科技指數」為投資目標，該指數主要選取與科技主題高度相關，並依總市值排名的香港上市公司，涵蓋科技主題包括網絡(包括移動通訊)、金融科技、雲端、電子商貿及數碼等產業，一舉網羅新經濟成長股，投資標的涵蓋新科技巨頭及潛力新星，更有機會掌握中概股回港二次掛牌熱潮，甚至有機會參與獨角獸IPO上市盛況。

牟宗堯表示，該基金所追蹤的恒生科技指數，強調與東方新科技高度相關，指數篩選出企業具創新能力，永遠踏在科技趨勢的浪頭上以確保成長動能，掌握熱門投資機會，加上

該指數每季調整成份股權重，個股投資上限為8％，讓涵蓋標的更多樣化，又兼具獨特的港股IPO上市「快速納入」指數機制，使恒生科技指數為全中國含「科」量最高的指數之一。

牟宗堯預估，美中科技角力白熱化，美國中資股將回港二次上市，隨阿里巴巴、網易、京東已相繼回港上市後，均造成股價大漲一波，未來循阿里模式回港掛牌的中資企業，可能會成群結隊，以「東方新科技」主題的恒生科技指數，長線有機會締造港版那斯達克市場榮景。

牟宗堯認為，2021年為中國十四五計劃的首年，2021年中國經濟復甦將繼續領先美國，將是東方新科技結合新經濟大爆發的1年，尤其是當今全球智慧型手機和網路普及，讓數位資料無所不在，造就「數據經濟」崛起，中國在數據時代，擁有應用和市場兩大優勢，脫穎而出的科技巨頭及潛力新星，挾其創新商業模式出線，更讓股價增添成長動能。

若根據回溯計算的數據，恒生科技指數今年報酬再展雄風，回顧過去長線累積報酬更驚為天人，目前中國從政策、資金加大高科技、新基建投資，預估在2021年將全面展開，未來政府將更聚焦在經濟轉型和科技投資上，東方新科技的演進，包括5G、互聯網、自動化及人工智慧等創新技術，將催化東方新經濟多元化商機，掌握這波新科技趨勢，超前部署科技指數基金，長線潛力將更為迷人。

這檔基金提供新台幣、美元及人民幣3種幣別，保管銀行為上海銀行，銷售機構有上海銀行、新光銀行、元富證券等各大銀行券商與鉅亨買基金平台。

(旺報 )