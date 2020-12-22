台灣引以為傲的零本土確診，在今(22)日破功，據指揮中心資料指出，今新增1本土病例(案771)為紐籍機師(案765)的接觸者。不過，紐籍機師在疫調時態度消極，佯稱無法回想活動史。對此，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學感嘆，「唉！若防疫第一名的國家機師態度如此，可以理解其他國家疫情無法控制的原因」。
時隔253天國內再出現本土感染，今新增1本土病例是廣達集團旗下公司女員工(案771)，為案765(紐西蘭籍機師)的接觸者，兩人曾在12月7日到12日間密切往來。指揮中心也公布紐西蘭機師的活動軌跡，自12/8至11日遍及天母新光三越、SOGO以及南崁好市多。
不過這名紐西蘭機師接受疫調時，謊稱無法回想活動史，配合意願度不高，態度相當消極，最後，出動警方調閱監視器畫面，才查出，他曾和廣達集團旗下公司女員工到過天母兩間百貨公司、南崁好市多等地。
對此，謝宗學在臉書粉專「Dr.E小兒急診室日誌」憂心發文，台灣靠的是全民貫徹防疫決心和政府策略正確，才能撐到現在，今日出現本土案例，讓他形容，「台灣的好日子過去了」。
貼文發出後，就有網友吐槽，案765的國籍「紐西蘭」日前才被彭博評定為防疫第一名國家，這也讓謝宗學感嘆，「唉！若防疫第一名的國家機師態度尚且如此，更可以理解其他國家疫情無法控制的原因」。
(中時新聞網)
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