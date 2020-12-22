新竹縣第2屆金牌農村得主為新埔鎮旱坑社區、寶山鄉新城社區，新竹縣長楊文科22日在主管會報分別頒發獎牌和3萬元獎勵金，鼓勵社持續努力。新城社區以新城風糖為名，帶動在地觀光發展也增加就業機會，旱坑社區則以柿餅聞名遐邇，如今也成在地特色。

行政院農業委員會每3年舉辦1次金牌農村選拔競賽活，透過2階段競賽選拔，北埔鄉南埔社區曾於上屆獲選為全國金牌農村，今年10月舉辦縣市政府初賽，由旱坑及新城出線，將於明年參與全國競賽選拔。

寶山鄉新城社區找回古法種植甘蔗、黑糖，並研發出多項產品，發掘農村新特色，獲選為新竹縣金牌農村，明年將參加全國評選。（莊旻靜攝）

新埔鎮旱坑社區以柿餅聞名全國，也透過柿染及加工品等各種體驗，獲選為新竹縣金牌農村，明年將參加全國評選。（莊旻靜攝）

新埔鎮旱坑社區以柿餅聞名全國，也透過柿染及加工品等各種體驗，獲選為新竹縣金牌農村，明年將參加全國評選。（莊旻靜攝）

新城社區透過政府協助找回傳統產業，以黑糖、復耕甘蔗並鼓勵友善耕種，研發出黑糖爆漿饅頭等知名加工品，也開發出一系列農村體驗遊程，將甘蔗產業打造成6級化經營模式，成立「新城風糖公司」，以農村企業化經營方式，回饋在地，也增加就業機會。

旱坑社區以柿餅聞名全台，近年致力發展為展柿餅教育園區，除有柿餅、柿干、柿霜等製品之外，還有產業及生態導覽解說，結合柿染體驗加工製作提袋、包包、手工書等。

農業處長范萬釗指出，縣內共有33個農村社區參與出賽，先書面審查選出8社區進入決選，評審依據生態、生活、生產、未來性等面向，並到現場勘查，除了旱坑、新城外，銀牌農村為北埔鄉南外社區、銅牌社區為峨眉鄉無負擔社區。

除了金牌農村外，楊文科也於會中頒發木匾及獎金給獲選為全國模範農民的劉政祐，他改變慣行水稻栽培管理模式，嘗試旱地直播法，除了獲得農委會頒發的獎金外，楊文科也加碼5萬元獎金鼓勵，縣級金牌農村若獲全國選拔，縣府也將再頒發30萬元獎金。

(中時 )