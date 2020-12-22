一名來自紐西蘭的機師，攻破台灣引以為傲的「本土防線」，更害廣達集團女員工染疫，中止我國連續253天零確診紀錄，並引起各界議論紛紛。名嘴李正皓也十分氣憤，指台灣守了253天無本土病例，就因為這名機師破功，「我真的很想罵髒話」，他更針對此種行為開罵，直批「人渣」。

中央流行疫情指揮中心指出，該機師接受疫調時，佯稱無法回想活動史，消極態度讓疫調人員十分著急，最後出動警方調閱監視器畫面，才查出他和「密切接觸」的廣達旗下廣明光電女員工，到過天母兩間百貨公司、南崁好市多等地。

對此，李正皓今(22日)在臉書上表示，「我真的很想罵髒話，台灣守了253天的無本土個案，就因為這種人渣破功了」。他指出，染疫不是錯，但染疫後還隱瞞活動足跡、不配合疫調，「真的是人渣」。

李正皓痛批，「台灣完全沒有義務要照顧這種人渣，可以請他滾嗎？別的不說，我具體要求先依傳染病防治法43條罰紐西蘭籍機師30萬先」。

網友們也留言回應，「可以體會為什麼外國病毒無法有效控制，因為外國人不好控制」、「不配合就關起來」、「他自己就是不重視防疫，才會得到」。

(中時新聞網)