女星小S婚後育有三個女兒，分別是老大Elly（許曦文）、老二Lily（許韶恩）、許老三（許曦恩），最近她透露Elly和許老三都在舞蹈比賽榮獲金牌，更PO出許老三的演出照片，專業又有架式，讓小S不禁狂讚：「根本碧昂絲！嚇死媽媽了！」

小S分享許老三在個人嘻哈舞蹈比賽勇奪金牌的喜訊，上傳多張女兒熱舞的照片，畫面中，許老三綁著all back馬尾，戴上螢光綠髮帶，身穿同色系的短版上衣，搭配斑馬紋的寬鬆長褲，腳踩黑色軍靴，站在台上完全跟私下呆萌的模樣迥然不同，變得很有氣勢又有舞台魅力，輕輕鬆鬆地完成翻跟斗、倒立等高難度動作，讓身為媽媽的小S驕傲不已，興奮地直呼：「這是孩子嗎？你看她那眼神，根本碧昂絲！嚇死媽媽了！」

許老三很有舞台魅力。（圖／微博@小S）

許多粉絲看到許老三精湛的表現，紛紛留言盛讚：「太會生了吧」、「好啦好啦，我們知道了，碧昂絲的媽媽」、「巨星就是會生巨星呀」、「蔡依林以後不請你做嘉賓了，直接找你女兒了」。

小S育女有方，除了相當注重品格教育，也鼓勵孩子們勇於挑戰有興趣的事物，大女兒和小女兒都在舞蹈方面摘金，有網友質疑她是否冷落二女兒，對此小S正面回應：「她正在寫小說，我鼓勵她多投稿，也許有機會成為小作家！她又愛彈琴，不是運動掛的！」面對冷落兩字的說法，字裡行間盡是對二女兒的保護。

小S相當重視女兒的教育。（圖／微博@小S）

(中時新聞網)