台南市麻豆區公所4年前在嘉南大圳旁休閒步道打造13幅彩繪，已經逐漸褪色，近來麻豆商圈爭取經費、公所協調，由曾文家商、麻豆國中學子重新將彩繪上色，也創作出新圖，讓步道有新貌。（莊曜聰攝）

麻豆區公所4年多前在公11公園旁的嘉南大圳步道上，打造13幅美麗的步道彩繪，多年來因民眾健身散步及風雨的洗禮，許多彩繪圖案已經褪色，經麻豆商圈爭取經費，麻豆區公所協調下，連日來由麻豆國中及曾文家商學子前來重新把認養的彩繪圖上色，且增加了3幅新圖案，讓步道上的彩繪圖，增加到16幅。

為活化水圳步道景觀、增添視覺美感，麻豆區公所4年前推出彩繪廊道計畫，與當時的嘉南農田水利會協調，在區內晉江里到總榮里全長2.3公里的嘉南大圳邊，打造休閒步道，並號召地方社團、學校認養彩繪，除了畫下麻豆美景，還有流行的3D彩繪圖，栩栩如生，很受當地居民喜愛。

時隔多年，原本色彩鮮豔的彩繪圖隨著風吹雨打逐漸褪色，但當年共同美化社區的記憶可沒忘，經過麻豆商圈爭取到經費，由麻豆區公所協調麻豆國中及曾文家商，把該校當年認養的彩繪圖重新上色，麻豆國中學子還加碼創作2幅彩繪圖，利用課餘時間進行，替步道上的彩繪長廊恢復部分亮麗的顏色，大家也期待未來這些褪色的彩繪圖，能找回過去的亮麗。

麻豆區長孔慶瑤指出，因經費有限，這次步道彩繪圖案的重新上色，由麻豆國中美術班及曾文家商廣設科的師生，把之前2校負責彩繪的共4面圖案重新上色，麻豆國中美術班又新增2幅彩繪圖，公所再請人再新增1幅3D彩繪圖，原來的彩繪步道也跟著變長，未來只要經費有著落，會逐一替其他圖案重新上色，讓彩繪步道有全新風貌。

(中時 )