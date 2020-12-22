家扶基金會邀請民眾捐款協助孩子度過寒冬。（家扶基金會提供／林良齊台北傳真）

目前就讀國中二年級的小璇（化名），雖然2年前父親因癌症病逝，家境清寒、但未曾阻止其繪畫的夢想，僅靠著一套從HB至9B的鉛筆、麥克筆等用品不斷練習，希望有朝一日可以把繪畫當成自己的工作，包括哥哥、媽媽及小璇一家三口目前僅靠母親擔任計時包裝員維生，家裡的電鍋、電視、電冰箱皆是二手，甚至使用逾10年以上皆未曾更換。

據家扶基金會統計，有57.1％的弱勢家庭收入未達2萬5000元，而住所非自宅加總達74.8％，租屋的費用有66.2％占收入四分之一以上，受扶助的弱勢家庭中有91.5％認為經濟無法支應生活，41.1％認為無法給孩子更好的生活環境。

調查也顯示，弱勢家庭中有11％缺乏熱水器、11.9％缺少瓦斯爐、52％缺少熱水瓶、9.6％缺少床、36.5％缺少書桌；即使家中有設備但如冰箱已使逾10年以上達33.5％。

如住在南投某處違章建築內的小璇，家中沒有書桌，每天就趴在客廳上的餐桌上寫作業、畫圖，家中的電鍋、電風扇等生活設備則是撿拾他人丟棄的二手用品，電冰箱也是使用逾10年。

家扶基金會執行長何素秋表示，家扶基金會歷經70年服務，長期關注弱勢兒少成長，並透過認養制度提供扶助、補助學習與健康成長所需，以降低弱勢家庭經濟壓力，邀請民眾捐款協助孩子度過寒冬。捐款可洽家扶基金會官網或04-22061234。

(中時 )