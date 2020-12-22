基隆海洋老鷹嘉年華滿10週年，今年因疫情取消遊行活動，改辦特展延續精神。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆海洋老鷹嘉年華滿10週年，今年因疫情取消遊行活動，市府為延續精神象徵，與國立海洋科技博物館合作舉辦策展，以海洋文化為主題設計4大展區，展出歷年大型藝術品、嘉年華道具服裝等，讓民眾更了解地方創生的能量。

林右昌說，基隆海洋老鷹嘉年華是一年一度遊行盛事，自2011年起舉辦，以宣導海洋保育、生態關懷為理念，發揮社區營造精神，召集鄰里、社區、社團及學校團體共同投入，隨著參與人數與聲量逐步擴大，更攜手國內外藝術籌備、執行，從最初的社區踩街，一步步轉型成為基隆專屬的城市樣貌。

觀銷處長曾姿雯表示，老鷹嘉年華今年邁入第十年，因疫情影響，取消遊行活動，為沿襲老鷹嘉年華的精神象徵，與社區研議舉辦特展，將在海科館設計4展區，透過歷年大型藝術品、嘉年華道具服裝等，讓大眾了解基隆地方創生蘊含的能量與展望。

觀銷處指出，這次十周年展覽，運用開闊的木作風格和色塊打造基隆繽紛意象，並結合靜態與動態，將嘉年華海洋意象大型藝術展品坐落其間，展示過去九年累積成果，更推出動態展區「小鷹雄頭飾免費DIY」及「鷹雄舞蹈營」，提供民眾現場報名，現場更邀請15家特色市集進駐，特展從12月25日起至12月29日止，在海科館海洋劇場一樓大廳展出。

(中時 )