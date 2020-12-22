南科管理局近來在園區迎曦湖畔、社區中心及西拉雅大道的陸橋上布置許多耶誕燈飾，晚間點燈時璀璨亮眼，很有耶誕氣氛，同時照亮道路，民眾更安全。（莊曜聰攝）

南科園區飄耶誕味，南科管理局近期在迎曦湖畔、社區中心及西拉雅大道的陸橋，布置不少耶誕燈飾，今年以奇幻紫色、金色為基調，入夜後燈飾亮起，不但讓人行道更為明亮，也讓民眾感到驚豔，駐足停留也拍照打卡，成為南科近期的熱門亮點。

南科管理局每年歲末時，都會於園區各處佈置繽紛燈飾，以帶來溫馨年節氛圍，今年以奇幻紫色、金色為基調，規畫主題有迎曦湖的天使之翼、燈籠海、波波水上星球、西拉雅大道天橋隧道、社區中心的夢幻燈球與燈塔等，相當吸睛。

迎曦湖原本就是園區員工與鄰近社區民眾休閒健身的場所，平常傍晚與夜間，都可看到民眾跑步、健走，也有不少情侶來此約會的身影，現在入夜後，迎曦湖畔的燈飾亮起，更讓眼前為之一亮，燈籠海還能照亮歸家路途，加上湖畔的天使之翼，優美的景象，讓民眾讚賞不已，拿起手機拍照，記錄美麗景象。

而西拉雅大道天橋上的燈飾點亮後，非常顯眼，走在橋上宛如置身紫色星海中；社區中心公園內的燈飾，更是親子同樂的最愛，加上步道上的一大片燈飾，宛如時光走廊，也成為近來人氣頗旺的新景點，耶誕燈飾將持續點亮至明年1月底。

(中時 )