STEAM課程設計多元，像是mblock程式語言與Brain Go智能車的結合，還有電子模組課程，利用電阻計算，製作15音階電子琴。（王功國小提供／吳建輝彰化傳真）

規劃整合性STEAM主題課程，讓學生利用工具及操作技巧，一同合作解決問題，過程中所面臨的問題與挑戰，深具教育意義。（王功國小提供／吳建輝彰化傳真）

王功國小「假日熱學」設計以整合性STEAM課程，在暑假時向教育部國教署申請「夏日樂學」計畫專案經費，連續２年獲得補助，所獲得經費挹注外聘教師，讓學生在暑期接觸多元的STEAM課程，今年更獲得肯定，受邀至教育部參加「109年夏日樂學紀錄片暨成果發表記者會」，分享學習成果。

王功國小位在彰化縣之西，風頭水尾，是珍珠蚵的故鄉，擁有豐富的人文、漁村、濕地的自然生態，但近年傳統產業沒落，人口外移嚴重，家長無力照顧學生學習，學生對於家鄉的傳產也興趣缺缺，讓教學團隊面臨嚴峻的考驗。

王功國小校長謝格倫表示，為了突破困境，學校在106學年度，辦理寒假冬令營，獲得熱烈的迴響，有了第一次成功的經驗，便開始向國教署申請補助經費，可挹注外聘講師，像是彰師大，永靖高工，還有台中潭秀自造教育中心等各領域專家，拓展更全面的STEAM課程。

謝格倫說，STEAM課程設計多元，像是mblock程式語言與Brain Go智能車的結合，還有電子模組課程，利用電阻計算，製作15音階電子琴，另外還有inkscape線上繪圖，搭配雷射切割機製作個人獨一無二的作品等等。

謝格倫強調，規劃整合性STEAM主題課程，讓學生利用工具及操作技巧，一同合作解決問題，過程中所面臨的問題與挑戰，深具教育意義，更激發學生潛力與熱情，現在也讓所有王功的孩子，都很期待夏日樂學課程的到來。

(中時 )