資深女星張富美1978年以電視劇《慈母心》出道，也曾演出《廈門新娘》，1995年她告別演藝圈，定居美國，近年常回台開畫展。最近她上節目分享往日失敗婚姻，自曝當年因為罹患癌症的父親，草草與交往3個月的前夫結婚，沒想到竟是被騙財恐嚇的開始。

張富美最近上《震震有詞》分享曾經歷人財兩失的婚姻，她坦言當時真是「眼睛糊到蛤仔肉」，回憶第一段婚姻前夫在婚前營造出孝順顧家的假象，努力在她爸爸面前製造優秀形象，婚後才知道男方的真面目，張富美16歲就考進電視台，收入大概九成都轉為儲蓄，被朋友封為「小富婆」，可能是這點才被男方盯上。

張富美說，跟前夫交往之前有過兩段戀愛，失戀後覺得很花時間，就把心力放回工作，直到父親罹患癌症末期，希望她早點結婚，剛好那時她經朋友介紹認識前夫，一開始覺得對方很孝順，會幫忙她照顧父親，就匆匆決定結婚。前夫先前自誇在美國是企業家，張富美到了當地才知道連公司都是租的，且在黑黑暗暗的郊區，但張富美覺得嫁雞隨雞，便轉念想跟丈夫一起打拚。

婚後，張富美的前夫一直慫恿她將錢轉到美國，投資他買公司，還耍心機騙張富美簽下授權書，讓張富美的財產8成都能讓前夫隨意支用，最後前夫露出真面目，恐嚇：「如果妳不聽話，我把妳給殺了埋在公司底下，不會有人知道。」而張富美後來心死決定離婚，花了4年半的時間，耗資約15萬美金（約422萬台幣）才離婚成功，雙方協調後，前夫僅同意償還7萬多美金（約197萬台幣），而張富美為前夫所投入的錢其實高達千萬台幣，張富美苦笑說：「如果前夫宣布破產，我一毛錢都拿不到。」

(中時新聞網)