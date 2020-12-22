近期推出全裸寫真書引發話題的男星劉道玄，展現健康陽光美的他，透露其實之前赴大陸拍戲，因工作忙碌沒重視病症，以為自己是小感冒，沒想到隔天竟在鬼門關前走了一遭，一度哭著在醫院寫下遺書，感嘆自己有夠不孝。

劉道玄作客《新聞挖挖哇》節目，聊到九死一生的經歷，透露去年有機會到北京拍戲，當時是同時軋了兩檔戲，生活作息極度不正常，一天大概只能睡2小時，這樣的日子約莫過了半個月之久，但劉道玄每天拚工作，也沒多想。

直到某天，劉道玄察覺身體出現不適的狀況，但仍自我安慰可能工作太操抵抗力下降，因此小感冒之類，沒想到隔天出了大事，她無預警心臟劇烈疼痛，痛到他當場倒地，當街痛苦哀嚎出聲，嚇壞旁人，立刻將他送到急診。

劉道玄就醫後，醫生說他是病毒流到心臟引發心肌炎，又因心肌炎引發心肌梗塞，劉道玄回憶送醫後直接住進加護病房，第一天嚴重到一拿下氧氣罩就呼吸心跳驟降，醫生則告知他，這個病症有相當高的生命危險，而劉道玄後來才知道，年輕的人患心肌炎，比老年人容易致死，「當時真的以為我會死掉」。

聽醫生說出如此嚴重的診斷後，劉道玄怕父母擔心因此隱瞞病情，在病床上痛哭著寫遺書，心裡想著很感謝家人親友始終給他支持，希望下輩子再當他們的兒子，並覺得自己不孝，只能在遺書中囑託哥哥替他盡孝道，劉道玄說到這裡，在錄影現場也忍不住哽咽，所幸後來康復，但如今想來還是覺得驚心，如今更加努力地生活，盡可能挑戰不同的事物，不要白活。

(中時新聞網)