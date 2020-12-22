美國田納西州女護士多佛（Tiffany Dover）17日接種完輝瑞新冠疫苗後，在電視台的直播專訪中突然昏厥倒地，引發軒然大波，事後鍵盤網友發現多佛行蹤不對勁，至今多日未更新社群貼文，多佛神秘消失，網路上開始瘋傳她已經死亡的謠言，迫使醫院出面澄清她狀況很好，希望保有隱私。
田納西州查塔努加紀念醫院（CHI Memorial Hospital）女護士多佛17日接種輝瑞疫苗，成為該院首5位接種新冠疫苗的人員，她接種完畢後接受電視台專訪，卻在直播中突然昏倒，她事後強調自己本身就患有感到疼痛會昏倒的症狀，和施打疫苗無關。
多佛施打完疫苗昏厥的畫面在網路上瘋傳，許多網友稱疫苗很危險，不會去施打。美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，現在更有鍵盤網友持續追蹤多佛的後續消息，發現接種完疫苗後，多佛至今已經連續5天未更新Instagram帳號，網友指出她通常每2天就會更新一次帳號。
由於多佛至今未出現在公眾面前，也沒有更新IG，因此網路上開始瘋傳她已經死亡的謠言，大批網友湧進她的帳號頁面關心她。
一名網友指出，「我聽說那個打完新冠疫苗後昏倒的護士多佛已經死了，她的朋友在臉書上說，她的家人收到死亡威脅，所以他們閉嘴了。」
多佛死亡的謠言愈演愈烈，迫使查塔努加紀念醫院發布推文澄清多佛還活著，而且狀況很好，「護士多佛感謝大家對她的關心，她現在在家，而且狀況很好，她要求讓她及家人保有隱私。」
不過許多網友似乎仍不買帳，強調除非多佛本人出面澄清，否則不會相信醫院的聲明，也有網友指，多佛先前願意接受電視台專訪，「怎麼現在又需要隱私了？」
查塔努加紀念醫院昨（21）日又上傳影片，向網友證明多佛真的好好的。
文章來源：JAB MYSTERY Tiffany Dover ‘dead’ rumours – Nurse who fainted after Covid vaccine goes ‘missing’ forcing hospital to deny she’s died
(中時新聞網)
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