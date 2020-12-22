美國田納西州女護士多佛（Tiffany Dover）17日接種完輝瑞新冠疫苗後，在電視台的直播專訪中突然昏厥倒地，引發軒然大波，事後鍵盤網友發現多佛行蹤不對勁，至今多日未更新社群貼文，多佛神秘消失，網路上開始瘋傳她已經死亡的謠言，迫使醫院出面澄清她狀況很好，希望保有隱私。

美國田納西州女護士多佛（Tiffany Dover）17日接種完輝瑞新冠疫苗後，在電視台的直播專訪中突然昏厥倒地。

田納西州查塔努加紀念醫院（CHI Memorial Hospital）女護士多佛17日接種輝瑞疫苗，成為該院首5位接種新冠疫苗的人員，她接種完畢後接受電視台專訪，卻在直播中突然昏倒，她事後強調自己本身就患有感到疼痛會昏倒的症狀，和施打疫苗無關。

多佛施打完疫苗昏厥的畫面在網路上瘋傳，許多網友稱疫苗很危險，不會去施打。美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，現在更有鍵盤網友持續追蹤多佛的後續消息，發現接種完疫苗後，多佛至今已經連續5天未更新Instagram帳號，網友指出她通常每2天就會更新一次帳號。

由於多佛至今未出現在公眾面前，也沒有更新IG，因此網路上開始瘋傳她已經死亡的謠言，大批網友湧進她的帳號頁面關心她。

一名網友指出，「我聽說那個打完新冠疫苗後昏倒的護士多佛已經死了，她的朋友在臉書上說，她的家人收到死亡威脅，所以他們閉嘴了。」

多佛死亡的謠言愈演愈烈，迫使查塔努加紀念醫院發布推文澄清多佛還活著，而且狀況很好，「護士多佛感謝大家對她的關心，她現在在家，而且狀況很好，她要求讓她及家人保有隱私。」

UPDATE: Nurse Tiffany Dover appreciates the concern shown for her. She is home and doing well. She asks for privacy for her and her family. — CHI Memorial (@CHI_Memorial) December 19, 2020

不過許多網友似乎仍不買帳，強調除非多佛本人出面澄清，否則不會相信醫院的聲明，也有網友指，多佛先前願意接受電視台專訪，「怎麼現在又需要隱私了？」

查塔努加紀念醫院昨（21）日又上傳影片，向網友證明多佛真的好好的。

We’re pleased to share Tiffany Dover is doing well. Here’s a short video of her today surrounded by her colleagues who all support her. pic.twitter.com/yGyzKvwn89 — CHI Memorial (@CHI_Memorial) December 21, 2020

(中時新聞網)