素有「絕不撒謊、欺騙、偷竊，也絕不容忍此類行為」名言的西點軍校驚爆45年以來規模最大的集體作弊案！據美媒《ABC》新聞報導，73名西點軍校學員遭控在5月時的微積分遠距離線上考試作弊，為這所知名軍校自1976年以來傳出的最大規模學生集體作弊案。

報導指出，西點軍校表示，目前已有59名學員承認作弊，其中大多數仍可接受為期6個月的輔導與留校察看懲戒，一旦再次違規就須開除學籍。西點軍校發言人奧普哈特（Christopher Ophardt）表示，雖然本案令人失望，但不過學校的榮譽制度仍有發揮作用，而遭指控作弊的學員將會替他們的行為負起責任。

發言人表示，數學教師發現在5月時的微積分考試出現不尋常後，開始進行調查。其中在73名受指控的學員中，有8名學員堅稱自己清白，學生議會將在明年決定他們的去留，屆時會有軍官與律師監督；另外有4名涉嫌作弊的學員已退學。

對此，西點軍校法學教授巴肯（Tim Bakken）形容培育美國軍事菁英的名校內，竟出現如此大規模的作弊，堪比國家安全危機，稱「在『絕不撒謊、欺騙、偷竊』的名言下，作弊是完全沒有藉口的。如果軍方想要淡化在學校內作弊的影響，那我們也忽視了這對整個軍隊的影響」。

這也是西點軍校自1976年以來爆發最大規模的集體作弊案。報導稱，雖然1976年當時有152名學員涉嫌作弊，人數是當前的2倍，連行政單位、陸軍甚至國防部都嘗試隱瞞，但最終仍藏不住。不過，當時涉案的多為高年級學生，但這次涉案的73名學生全為低年級。

文章來源：More than 70 West Point cadets accused of cheating in worst academic scandal since 1976
文章來源：West Point accuses more than 70 cadets of cheating in worst academic scandal in nearly 45 years

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(中時新聞網)

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