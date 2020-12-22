素有「絕不撒謊、欺騙、偷竊，也絕不容忍此類行為」名言的西點軍校驚爆45年以來規模最大的集體作弊案！據美媒《ABC》新聞報導，73名西點軍校學員遭控在5月時的微積分遠距離線上考試作弊，為這所知名軍校自1976年以來傳出的最大規模學生集體作弊案。

報導指出，西點軍校表示，目前已有59名學員承認作弊，其中大多數仍可接受為期6個月的輔導與留校察看懲戒，一旦再次違規就須開除學籍。西點軍校發言人奧普哈特（Christopher Ophardt）表示，雖然本案令人失望，但不過學校的榮譽制度仍有發揮作用，而遭指控作弊的學員將會替他們的行為負起責任。

發言人表示，數學教師發現在5月時的微積分考試出現不尋常後，開始進行調查。其中在73名受指控的學員中，有8名學員堅稱自己清白，學生議會將在明年決定他們的去留，屆時會有軍官與律師監督；另外有4名涉嫌作弊的學員已退學。

對此，西點軍校法學教授巴肯（Tim Bakken）形容培育美國軍事菁英的名校內，竟出現如此大規模的作弊，堪比國家安全危機，稱「在『絕不撒謊、欺騙、偷竊』的名言下，作弊是完全沒有藉口的。如果軍方想要淡化在學校內作弊的影響，那我們也忽視了這對整個軍隊的影響」。

這也是西點軍校自1976年以來爆發最大規模的集體作弊案。報導稱，雖然1976年當時有152名學員涉嫌作弊，人數是當前的2倍，連行政單位、陸軍甚至國防部都嘗試隱瞞，但最終仍藏不住。不過，當時涉案的多為高年級學生，但這次涉案的73名學生全為低年級。

(中時新聞網)