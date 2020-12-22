長榮航空一名紐西蘭籍機長，因違反防疫規定感染新冠肺炎確診，還傳染給2名同事，確診後還不配合調查。長榮航空今日表示，將全面配合中央流行疫情指揮中心疫調，日前已全面展開公司內部及航機消毒；有關該名機長違反規定，並規避及妨礙疫調，公司將召開事實調查委員會及紀律委員會，違規屬實將予以免職處分。

長榮航空表示，日前一位外籍機長違反防疫相關規定並確診之個案，長榮航空將會全面配合中央流行疫情指揮中心進行疫調，日前並已全面進行公司內部以及航機消毒；有關該位機長違反防疫相關規定，並且規避及妨礙疫調，公司將會召開事實調查委員會及紀律委員會，違規屬實將予以免職處分。

長榮航空強調，確實遵守政府的防疫政策，對機組人員進行嚴格規範，防疫政策不分職級，長榮航空要求員工之間加強互相監督落實防疫措施，若有員工違反防疫政策，應向公司回報，公司調查後將給予相應處分。長榮航空將持續配合主管機關精進各項防疫措施，以及重新檢視公司各項防疫標準作業程序，做好最嚴謹的防疫規畫。

(中時 )