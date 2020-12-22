勞保年金改革迫在眉睫，勞動部原訂年底前提出改革後暫緩。民眾黨立委賴香伶下午質詢關切修法時程，詢問行政院長蘇貞昌能否宣示2024年通過改革方案，以展現挑戰總統大位的決心，蘇揆打太極地先肯定蔡英文上任推動各項改革很辛苦，後說他希望每個改革都能成功到位，但有時候操之過急，把好事變壞事就糟糕了。

勞保年金將於2026年破產，行政院長蘇貞昌9月曾說，「政府若沒倒，勞保不會倒」，勞動部長許銘春多次對外表示，預計在年底前提出勞保年金改革草案。後來因缺乏社會共識，勞動部決定暫緩。

行政院長蘇貞昌今天接續到立法院施政總質詢。民眾黨立委賴香伶下午詢問蘇貞昌，是否知道勞動部改口的原因，蘇揆強調，政府一定會付最後給付的責任，從今年開始撥補200億元給勞保基金，勞動部對於相關訂定非常慎重，也會聽取各方意見，慎謀能斷，最後一定會向立法院報告。

接著，賴香伶先禮後兵，先期許蘇貞昌能大腳一踢把勞保問題現出原形，後追問蘇貞昌，2024年若要挑戰大位選總統，把勞保年金沉痾留給下一任總統非常不負責，是否願意在2024年提出改革方案並通過？

只見蘇貞昌的神情，從笑呵呵轉為嚴肅，蘇揆回答，總統非常有勇氣，上任5年來逐步推出多項改革很辛苦，作為行政院長，希望每個改革都能成功到位，所以怎麼做才對、何時推出等，都有節奏要小心，「有時候操之過急，把好事變成壞事，就糟糕了」。

隨後，賴香伶指出，2003年時任勞委會主委陳菊曾提出提高費率、降低給付的勞保改革，但當時沒有被討論的機會，直到2009年通過的版本實施至今，但因未把財務調控入法「做半套」。

賴香伶建議，可從全職涯採計、動態調整機制、政府支付責任等三方面著手改革，同時「差多少，政府就補多少」，才是政府不倒，勞保付得出來的前提。蘇貞昌聽聞後指示勞動部盤點機制，提出一套大家能接受、未來不用每年計算的版本。

(中時 )