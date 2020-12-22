消息人士透露，美國光學雷達新創公司Ouster Inc.即將透過與空殼公司合併，以大約19億美元估值上市。

Ouster生產用於自動駕駛汽車與智慧城市系統的光學雷達感測器。

消息人士表示，總部位於舊金山的Ouster計畫與Colonnade Acquisition Corp.合併，這項交易案最快可能於周二宣布。

Colonnade是一家特殊目的收購公司（SPAC），由投資人Remy Trafelet與Joseph Sambuco領軍。為了與未上市公司合併，Colonnade在8月進行股票首次公開發行（IPO），並籌集2億美元資金。合併後，被收購的公司將變成上市公司，這是傳統IPO程序的替代方案。

與Colonnade合作，將使Ouster成為繼Velodyne Lidar Inc、Luminar、Innoviz與Aeva之後，今年第五家同意透過SPAC公司借殼上市的光學雷達製造商。

蘋果公司將自行生產自動駕駛車的傳聞，使光學雷達感測器族群成為華爾街關注的焦點。

路透社報導，蘋果正在推進其自動駕駛車研發與生產計畫，最快可能在2024年生產一款可能採用自家突破性電池技術的客車。報導並指出，蘋果決定外包自動車的重要零組件，包括可協助自動車獲得道路3D圖像的光學雷達感測器。受此激勵，Velodyne Lidar周一收盤飆漲54.07%，Luminar終場大漲27.26%。

(時報資訊)