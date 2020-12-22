市場衡量英國暴增的疫情，以及美國通過新刺激法案的利多。亞洲主要股市包括中國股市周二皆收跌；恆指上午低開45點，午後跌勢擴大。

周二香港恆生指數收跌187.43點或-0.71%，為26119.25點。國企股(H股)跌17.65點或-0.17%，為10384.18點。採礦股和汽車股分別跌5.13%和3.99%，表現最差。

汽車股跌。比亞迪跌6.2%；吉利汽車跌5.3%，廣汽跌3.4%。

京東健康漲9.88%，報182.4港元。深交所公布，將京東健康納入港股通股票名單，今起生效。

TCL電子跌14.87%，報5.21港元。美國國土安全部表示，正在審查電視製造商TCL電子的活動；該部考慮採取進一步廣泛措施，包括對共產黨員簽證限制，和禁止使用強制勞動製造的產品。國土安全部聲稱，今年已發現TCL電子在所有電視機上裝設後門，用戶有數據流出的風險。

(時報資訊)