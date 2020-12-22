運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY(8442)擴增產品事業版圖，斥資新台幣1.58億元收購越南運動包袋廠，威宏表示，從既有訂單來看，運動需求開始明顯復甦成長，其中又以位於室外、場地空曠之運動活動回溫力道最為強勁，看準明後年市場需求，提前布局運動包袋與高爾夫球袋事業。

威宏旗下擁有三大事業體，分別為運動手套、護具等防護型用品(威保集團)、輕奢精品包袋(宏盛集團)以及精品行李箱(廣泰集團)，今年因受新冠肺炎疫情影響，業務表現不如預期。不過，威宏指出，公司以前有專業輕奢精品包袋的生產與銷售經驗，透過此次股權收購案，使集團產品組合更加完整，有利未來開發更高附加價值產品優勢。

目前德御越南公司總產能達35條，其中包括2條高技術門檻之高爾夫球包袋產線，其主要客戶包括NIKE、TAYLORMADE、PUMA等，威宏進一步指出，德御越南仍尚有足夠空間可再擴增產線，亦可提供用以調配調度集團產能與配合客戶所在地區，使威宏產品出貨更具彈性。

(時報資訊)