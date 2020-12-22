全球新冠疫情因變種病毒面臨不確定性，港股22日午後一度跌破二萬六，收盤跌近190點，連跌第三日。

恒指開盤跌45點報26,260點，反彈乏力後繼續向下，上午曾跌逾百點，之後曾倒升58點，見26,365點全日高，半日跌22點。午後曾挫307點，低見25,998點，創11月13日以來新低後回穩。尾盤跌幅收窄，恒指收市跌187點或0.71％，報26,119點。

大市全日成交額1,237.26億港元。

國企指數跌幅較小，跌17點報10,384點；恒生科技指數跑出，收升26點或0.33％，報8,186點。

個股表現方面，騰訊升0.5港元報572.5港元，成交居首有58.78億港元。成交第二大是22日納入多個指數及「港股通」範圍的京東健康，以全日最高的182.4港元收盤，創新高。

安踏以4.2億美元出售健身器材公司Precor，收升3.6％，為表現最好藍籌。吉利挫5.4％，藍籌中表現最差。

(工商 )