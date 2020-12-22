美國商務部工業與安全局18日決定將77個實體列入「實體清單」。摩根士丹利發表研究報告指，列入清單中的中芯國際於未來3～6個月內，晶圓廠營運不會受太大影響，惟長期，10奈米以上建設出口仍取決於美國商務部決策。該行維持公司「與大市同步」評級，目標價23.8港元。

匯港資訊報導，大摩引述中芯管理層指，在沒有許可之下，連同已確立訂單在內，所有美國設備已即時被禁運至中芯國際，以及產品包含美國科技最低限度規則亦開始應用。另美國半導體客戶如高通若下新訂單，亦需獲得美方許可。

中芯管理層指，公司設備備用庫存仍可支持3～6個月運作。產能擴張及新產品發展仍需美方准許，公司亦將持續與美國政府相關部門進行溝通。同時，8吋產能明年上半年充裕，以及公司有其他後備方案。

不過，若未有海外科技支持，10奈米以下建設將面對困難，管理層亦指，中芯不會尋求完全脫離美國科技的生產線，並相信與全球廠商合作對公司健康發展很重要。

大摩指，由於目前晶圓代工廠產能緊張，料股價跌至17港元應會見底。

(工商 )