住商機構旗下的大家房屋，今年歡度創立6周年慶！大家房屋董事長陳錫琮22日在台中舉行的首次領袖高峰會中表示，作為市場的新品牌，大家房屋今年已經突破160家連鎖加盟店，2021年將邁入200家目標，成為市場成長最快速的品牌之一；在不少行政區更以新人之姿，成為區域領導品牌。

陳錫琮指出，大家房屋以後來居上的趨勢，在同業間造成話題，如新北土城、雲林等地，都已經成為區域第一大；不只是店數的發展，業績展現更是亮眼，今年成交量成長率大幅超過市場的2.6倍！

今日在台中的百大領袖高峰會，是大家房屋店東首次的專屬聚會，透過走動式的餐會，達到跨區交流與經驗分享的目的；同時，邀請屏東潮州加盟店東簡健祐、大家房屋總部副總朱大勇分享，讓大家店東們感受到總部的用心。

陳錫琮指出，整體而言，2020年台灣房市雖有政策干擾，但在低利與高游資的結構下，對房地產相當有利，把握這波價量穩健的時機，近幾年不少年輕的創業者轉進市場，成為大家房屋的新中堅，也因為這些年輕店東的努力，讓大家房屋從大家都不認識，到現在已經搶攻某些地區的領導者。

陳錫琮進一步表示，2016年房地合一上路迄今，大家房屋全台總店數更成長80.4％，是成長幅度最高的品牌；面對未來，不僅是提升店數，讓大家房屋能夠在全台每一個角落生根，還會更加自我要求，讓分店提供更好的服務，保障消費者的買賣權益。

(工商 )