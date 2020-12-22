桃園市衛生局透露確診機師隱瞞和廣明女員工接觸，警政調查活動軌跡才發現兩人曾有4天密切接觸，衛生局表示，未詳實告知接觸史及活動史，防礙防疫措施介入時機，造成傳染他人及社區感染風險，衛生局將依傳染病防治法加重處分30萬元。

中央流行疫情指揮中心22日公布新增1例新冠肺炎本土確診個案為廣明女員工，為12月20日確診機師的密切接觸者，但衛生單位調查時，機師表示回想不起過去活動史，且從未提及曾與廣明女員工接觸，後經警政單位21日調查機師的活動軌跡時，發現兩人曾於12月7日至12日期間密切接觸，衛生單位21日重新安排廣明女員工的採檢，後於22日確診。

因確診機師於衛生單位疫調時，未詳實告知接觸史及活動史，防礙防疫措施介入時機，造成傳染他人及社區感染風險，衛生局將依傳染病防治法第67條第1項第3款加重處分30萬元。

衛生局表示，有關兩人在桃園市活動的地點，已由環保局針對場域外圍進行消毒，營業場所內也已通知業者完成自主消毒，另廣明女員工的職場，除匡列同辦公室員工外，也針對該女於職場出入單位、會議室及共餐的同事進行健康追蹤，共匡列167位接觸者。

衛生局已於21日晚間至22日上午陸續完成採檢，其中17位密切接觸者列居家隔離，150位列自主健康管理。另提醒12月11日11時至12時曾至好市多南崁店活動之民眾應自主健康管理，12月25日前如有出現發燒、呼吸道症狀或嗅味覺異常，應至桃園市指定社區採檢院所由醫師評估採檢。

(中時 )