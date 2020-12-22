美國周一公佈58家與解放軍有聯繫的大陸企業進入實體清單，這些企業對美採購產品及技術時將受到限制。名單中包括中國航太動力技術研究院（AASPT）、中國航空工業集團（AVIC）下屬的7家實體、中國航空發動機集團（AECC）下屬的8家實體。
《美國之音》報導，由商務部公布的名單中列出103個實體，其中包括45家俄羅斯實體和58家大陸實體。
商務部長羅斯說：「這項行動建立了一個新的程式，在『軍方終端使用者』名單（Military End User List）上指明哪些是軍方終端使用者，以協助出口商篩選他們的客戶。」「軍方終端使用者」名單告知出口商，向清單中的實體出口指定物品將需要許可證。
報導說，名單將於星期二在《聯邦公報》（Federal Register）上公佈，供公眾審查。
近期已有數十家大陸企業被列入了美國的貿易黑名單，其中包括大陸最大的晶片製造商中芯國際（SMIC）和全球最大無人機製造商大疆科技。
美國商務部今年4月擴大了「軍事終端使用者」的定義，此規定不僅涵蓋武裝部隊和員警，還包括支持或協助軍事物品維護或生產的任何個人或實體，即使他們的業務主要是非軍事目的的。
本次公布有解放軍有關的清單中包括中國航太動力技術研究院（AASPT）、中國航空工業集團（AVIC）下屬的7家實體、中國航空發動機集團（AECC）下屬的8家實體。
(中時新聞網)
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