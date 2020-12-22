林心如和霍建華結婚4年，育有一女「小海豚」，低調的兩人十分保護孩子，日前有網友提出疑問，認為林心如最近收到不少廠商送的聖誕禮物，小海豚也拿到價值10萬元的義大利名牌包包，還曾說過等女兒18歲要送3億珠寶，頓時在網路上掀起討論，林心如也忍不住大翻白眼，親上火線澄清。

林心如對女兒採的是「富養」原則，過去林心如曾曬出和女兒雙手疊在一起的可愛照片，2人手上戴的母女手鍊，加起來也要價美金3,600元（約新台幣10萬元），出席珠寶活動時也曾說過想把超過3億的珠寶打包，「有女兒後，買珠寶更加心安理得，因為珠寶未來可以傳承給女兒」。

這一切在網路上掀起熱議，林心如21日發文曬出穿搭美照，只見她身穿白襯衫，外面搭了一件學院風毛衣，下半身則穿著運動長褲，搭配厚底鞋，看起來隨興又不失甜美，而她身上揹的正是引起熱議的粉色義大利名牌包包，她也在內文無奈大翻白眼提到「包包是我的不是送女兒的」。

林心如在公布上節目《陶口秀》宣傳之餘，也祝大家冬至快樂，更以低調方式澄清闢謠， 美照也引來粉絲大讚，「女神好美」、「好美喔，超自然」、「怎麼都不會老，保養皮膚真好，一直都好美」也有網友發現林心如在偷偷闢謠，「辛苦了！做藝人真是好多各方面的壓力」、「哈哈哈，辟謠了」。

(中時新聞網)