攜手行銷島嶼人文的呂厝社區發展協會總幹事林相吉（左）、朝山寺管委會主委王來成（中），希望能為故鄉引進乾淨產業。（李金生攝）

色彩豐富的文創襪，多樣圖案十分吸睛。（李金生攝）

金門特色鳥種「戴勝」也是文創襪的圖案之一。（李金生攝）

林相吉透露未來也規畫在連莊6聚落的共同信仰中心「六甲西宮」沿線規畫小賣店，並將附近濱海景點串連成觀光帶，讓遊客看到樸實的聚落之美。（李金生攝）

加入金門元素的文創襪，展現一種用心和巧思。（李金生攝）

呂厝，金門東半島1座只有30幾戶人家的小村落，最近卻因為一樣東西，成為背包客慕名走訪的地方。

這個讓人驚豔的東西是加入金門人文圖騰風獅爺、花帔和特色鳥種戴勝等元素編織而成的「文創襪」，攜手行銷島嶼人文的是呂厝社區發展協會總幹事林相吉、朝山寺管委會主委王來成2人。

「小三通」後就在大陸泉州經營精密機械工廠的王來成，原計畫與台灣朝陽大學健教合作開辦製襪系，後來因故取消，2年前決定將由泉州運到台灣的1部製襪機轉運金門，希望能用乾淨產業為故鄉做點事。

在林相吉的協助策畫下，將1間車庫改建成車間廠房，在大陸師傅的跨海指導下，3位加入的村民很快上手。「要做就要做出自己的特色」，2人看中金門相傳可以辟邪、止煞，趨吉避凶的聚落守護神「風獅爺」和黑白相間的傳統「花帔」，以及特色鳥種「戴勝」和洋溢戰地風格的「雷區」三角標示、駐軍部隊隊徽，由設計師運用電腦軟體繪製圖案，做出表現地方特色的「文創襪」，十分吸睛!

2人還將1間雜貨店漆上花帔塗裝，準備做為文創襪專賣店，結果這棟特色屋還沒完工，就意外成為遊客打卡景點，紅男綠女穿梭來去，讓小聚落一下熱鬧起來。他們計畫運用旋轉音樂盒的概念，在屋頂再加上「大襪子」的裝置藝術，讓花帔襪子屋成為島上吸客的新景點。

林相吉說，高粱是金門最主要的經濟作物，但收穫僅占酒廠收購的8％左右，釀酒原料均需仰賴進口，卻讓這塊土地承受沈重的環境用藥汙染壓力，其實非常不經濟也很不值得。他們希望引進以文創為主軸的乾淨產業，幫助傳統聚落呂厝活化起來，未來也有在連莊6聚落的共同信仰中心「六甲西宮」沿線規畫小賣店，並將附近濱海景點串連成觀光帶，讓遊客看到樸實的聚落之美。

目前還在起步階段，準備疫情後擴大生產的小工廠，每天限量生產50雙，其中以花帔和風獅爺圖案最受歡迎，遊客入村現場採購外，金城鎮民族路的「村復號」小舖也買得到，每雙優惠價僅200元，其間卻有著許多巧思和用心。

(中時 )