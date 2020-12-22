辛苦了一整年，年底打算好好犒賞自己嗎？realme趁著年底前在台推出了2款5G手機，分別是realme X7 Pro以及realme 7。本篇將專注realme X7 Pro 的效能表現，讓正在煩惱不知道要選哪一款5G手機的你，能順利選出符合你需求的機種。

本次評測的是realme X7 Pro 8+128GB的幻夢白款式。realme X7 Pro搭載聯發科天璣1000+處理器，是台灣首款搭載此款處理器的手機，特點是支援5G雙卡雙待，是目前高通處理器的機種都還無法支援的特性。在安兔兔評測中得到531225的成績，而在Geekbench 5則是得出單核心764、多核心項目2990的成績，表現跟搭載高通Snapdragon 865的Sony Xperia 1 II（8+256，安兔兔548583、Geekbench 5單核心/多核心項目906/3332）相比，相去不遠。

realme X7 Pro 配件，除了充電配件還有3.5mm轉USB-C的耳機轉接線。（黃慧雯攝）

realme X7 Pro 機身照片，電源鍵位在右側，分離設計的音量鍵則在左側。（黃慧雯攝）

realme X7 Pro安兔兔評測（左）與Geekbench 5跑分結果。（黃慧雯攝）

realme X7 Pro搭載6.55吋2400 x 1080 FHD+ 解析度的120Hz Super AMOLED螢幕，官方提供8GB RAM +128GB ROM與8GB RAM +256GB ROM的款式。搭配3200萬畫素前置相機，6400萬畫素主相機（Sony IMX686感光元件）、800萬畫素超廣角相機、200萬畫素人像鏡頭與200萬微距鏡頭，支援Wi-Fi 6、藍牙5.0。也支援NFC、雙頻GPS、超薄螢幕指紋辨識、杜比全景聲雙喇叭，搭配雙nano-SIM卡，可支援5G+5G雙卡雙待。共有星宇黑、幻夢白、C位色三色。

realme X7 Pro具備電競級VC水冷散熱系統，100%覆蓋熱源，可將核心溫度最高降低10度。使用4500mAh電池，支援50W SuperDart超級閃充（USB-C充電連接埠），只需要40分鐘就可以充滿。主相機加入個人化調節ISO、快門的專業模式，更支援超級夜景4.0。支援5G NR，支援台灣5G主流頻段n1、n3、n5、n7、n8、n20、n28、n38、n40、n41、n77、n78頻段，也支援EN-DC。

在相機表現部分，以下則可透過與iPhone 11 Pro Max之間的對比看看兩者之間的效果。在日間拍攝效果上，iPhone 11 Pro Max的色彩還原情況比較出色，更為準確；而realme X7 Pro則是在夜拍時，因為支援超級夜景4.0，雖然快門顯示的畫面提示難以判斷究竟運算一張夜拍照片要多久，但是在白平衡上的效果，是比iPhone 11 Pro Max更穩定，在夜間高對比的環境下也能拍出超越人眼的效果，不過如果要談到一點點缺點就是拍出的照片比較沒有夜拍的感覺。

realme X7 Pro與iPhone 11 Pro Max(右）的日間實拍對比（1）。（黃慧雯攝）

realme X7 Pro與iPhone 11 Pro Max(右）的日間實拍對比（2）。（黃慧雯攝）

realme X7 Pro與iPhone 11 Pro Max(右）的日間實拍對比（3）。（黃慧雯攝）

realme X7 Pro與iPhone 11 Pro Max(右）的日間實拍對比（4）。（黃慧雯攝）

realme X7 Pro與iPhone 11 Pro Max(右）的夜間實拍對比（1）。（黃慧雯攝）

realme X7 Pro與iPhone 11 Pro Max(右）的夜間實拍對比（2）。（黃慧雯攝）

realme X7 Pro與iPhone 11 Pro Max(右）的夜間實拍對比（3）。（黃慧雯攝）

realme X7 Pro與iPhone 11 Pro Max(右）的夜間實拍對比（4）。（黃慧雯攝）

realme X7 Pro與iPhone 11 Pro Max(右）的夜間實拍對比（5）。（黃慧雯攝）

realme X7 Pro與iPhone 11 Pro Max(右）的夜間實拍對比（6）。（黃慧雯攝）

realme X7 Pro不僅因為採用聯發科天璣1000+處理器，覆蓋台灣5G 主流頻段，是在台上市的5G手機中率先支援5G+5G雙卡雙待的智慧型手機的款式；也同時具備雙通道、雙Wi-Fi網

路加速技術，並且支援Wi-Fi 6，網路下載和傳輸更加快速；而為了提升使用者的遊戲體驗，更具備電競級VC水冷散熱系統，100%覆蓋熱源，使核心溫度最高降低10度，可說是玩家體驗大型手遊的絕配。

realme X7 Pro擁有4500mAh電量，支援50W SuperDart超級閃充，僅需40分鐘即可充滿電量；三星Super AMOLED柔性螢幕帶來120Hz刷新率和240Hz觸控採樣率，更靈敏之外，螢幕顯色支援100% DCI-P3色域。透過新一代E3光材，具備低藍光、4096級亮度調節，手動亮度最低可至2尼特，最高可達1200尼特。在整體配備上可說是處處到位。

(科技)