辛苦了一整年，年底打算好好犒賞自己嗎？realme趁著年底前在台推出了2款5G手機，分別是realme X7 Pro以及realme 7。本篇將專注realme X7 Pro 的效能表現，讓正在煩惱不知道要選哪一款5G手機的你，能順利選出符合你需求的機種。
本次評測的是realme X7 Pro 8+128GB的幻夢白款式。realme X7 Pro搭載聯發科天璣1000+處理器，是台灣首款搭載此款處理器的手機，特點是支援5G雙卡雙待，是目前高通處理器的機種都還無法支援的特性。在安兔兔評測中得到531225的成績，而在Geekbench 5則是得出單核心764、多核心項目2990的成績，表現跟搭載高通Snapdragon 865的Sony Xperia 1 II（8+256，安兔兔548583、Geekbench 5單核心/多核心項目906/3332）相比，相去不遠。
realme X7 Pro搭載6.55吋2400 x 1080 FHD+ 解析度的120Hz Super AMOLED螢幕，官方提供8GB RAM +128GB ROM與8GB RAM +256GB ROM的款式。搭配3200萬畫素前置相機，6400萬畫素主相機（Sony IMX686感光元件）、800萬畫素超廣角相機、200萬畫素人像鏡頭與200萬微距鏡頭，支援Wi-Fi 6、藍牙5.0。也支援NFC、雙頻GPS、超薄螢幕指紋辨識、杜比全景聲雙喇叭，搭配雙nano-SIM卡，可支援5G+5G雙卡雙待。共有星宇黑、幻夢白、C位色三色。
realme X7 Pro具備電競級VC水冷散熱系統，100%覆蓋熱源，可將核心溫度最高降低10度。使用4500mAh電池，支援50W SuperDart超級閃充（USB-C充電連接埠），只需要40分鐘就可以充滿。主相機加入個人化調節ISO、快門的專業模式，更支援超級夜景4.0。支援5G NR，支援台灣5G主流頻段n1、n3、n5、n7、n8、n20、n28、n38、n40、n41、n77、n78頻段，也支援EN-DC。
在相機表現部分，以下則可透過與iPhone 11 Pro Max之間的對比看看兩者之間的效果。在日間拍攝效果上，iPhone 11 Pro Max的色彩還原情況比較出色，更為準確；而realme X7 Pro則是在夜拍時，因為支援超級夜景4.0，雖然快門顯示的畫面提示難以判斷究竟運算一張夜拍照片要多久，但是在白平衡上的效果，是比iPhone 11 Pro Max更穩定，在夜間高對比的環境下也能拍出超越人眼的效果，不過如果要談到一點點缺點就是拍出的照片比較沒有夜拍的感覺。
realme X7 Pro不僅因為採用聯發科天璣1000+處理器，覆蓋台灣5G 主流頻段，是在台上市的5G手機中率先支援5G+5G雙卡雙待的智慧型手機的款式；也同時具備雙通道、雙Wi-Fi網
路加速技術，並且支援Wi-Fi 6，網路下載和傳輸更加快速；而為了提升使用者的遊戲體驗，更具備電競級VC水冷散熱系統，100%覆蓋熱源，使核心溫度最高降低10度，可說是玩家體驗大型手遊的絕配。
realme X7 Pro擁有4500mAh電量，支援50W SuperDart超級閃充，僅需40分鐘即可充滿電量；三星Super AMOLED柔性螢幕帶來120Hz刷新率和240Hz觸控採樣率，更靈敏之外，螢幕顯色支援100% DCI-P3色域。透過新一代E3光材，具備低藍光、4096級亮度調節，手動亮度最低可至2尼特，最高可達1200尼特。在整體配備上可說是處處到位。
(科技)
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