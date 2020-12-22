台灣時隔253天後再度出現一例本土病例(案771)，是案765國籍航空紐西蘭籍機師的接觸者，引發各界關注。對此，立委何志偉今(22日)在臉書怒批，就因為這名紐西蘭機師的野蠻無知，破壞了台灣253天以來的平安，聘僱他的國籍航空也應該強制這名機師供出實情，對其求償、重罰，並且開除！

中央流行疫情指揮中心今(22)日表示，由於案765疫調時表示無法回想確切活動史，且並未提及曾與案771接觸，經警政單位調查活動軌跡，發現案765曾與案771密切往來，故列為接觸者，安排採檢後確診。指揮中心說明，針對案765於疫調時未誠實告知接觸史及活動史，恐違反傳染病防治法，如確有拒絕、規避或妨礙之情事，處新台幣6萬至30萬元罰鍰。

對此，何志偉在臉書寫下，覺得憤怒的是，這個由國籍航空聘僱的紐西蘭正機師不但仗著自己是機上最高職務，因此在機艙內完全不遵守防疫守則，無人敢檢舉規勸他，更在接受訪問時否認有任何病徵，甚至連確診之後的疫調也完全不配合，連與案771的接觸也隱瞞不願告知，所有的結果都是由我國勞苦功高的疫調人員辛勤調查才得知。

因此，何志偉認為，「就因為這名紐西蘭機師的野蠻無知，破壞了台灣253天以來的平安，造成台股重挫兩百多點，我在此要求衛福部加以追究最嚴重之責任，科以最重罰金，聘僱他的國籍航空也應該強制這名機師供出實情，對其求償，重罰，並且開除！」

最後，何志偉也說，「不以霹靂手段，難顯菩薩心腸，若是嚇阻力不夠，怎能避免台灣的安寧再度遭到破壞！」網友見狀後亦附和表示，「該死的這位飛機師也該開除」、「支持重罰，一定要開除這位機師」、「該罰且重罰，至少100萬也禰補不了醫療費用！太生氣了」、「真的很怒耶」。

(中時新聞網)