TOYOTA銷售歷史最悠久的LAND CRUISER車系自1951年上市以來，以歷久彌堅的品質受到消費者的支持。足跡踏遍全球5大洲170個國家，累積至2019年全球銷售超過1,000萬台，實為TOYOTA品牌旗下最傳奇的車款。即日起，全新LAND CRUISER PRADO，將於全台TOYOTA指定據點展示，敬邀消費者預約賞車。

LAND CRUISER PRADO傳承LAND CRUISER車系傳奇強悍的血統，以剽悍霸氣外觀、奢華質感內裝，結合強悍的越野性能，展現大器王者風範。無論上山下海，皆能滿足越野玩家、或家庭休閒旅遊之全方位需求。

全新LAND CRUISER PRADO 導入2.8L柴油渦輪引擎，最大馬力達204ps／3,600rpm，最大扭力提升至51.0kgm／1,600~2,800rpm，動力強勁充沛。LAND CRUISER PRADO配備先進的智慧型越野系統，展現Off-Road駕馭的無限魅力，搭載4WD全時四輪驅動系統，能自動調配前後輪動力輸出，提供更佳的循跡、牽引與越野能力。智慧型越野顯示幕（Multi-Terrain Monitor）之「底盤透視」功能可利用前方預留影像，結合車身及輪胎指示線，讓駕駛掌握車身及輪胎所在位置，影像更可依車身傾斜角度自動旋轉，以掌握車輛狀態；智慧型越野緩進系統 (Crawl Control)可自動控制動力輸出與液壓煞車系統，讓駕駛者在險惡地形中專注於操控車輛轉向；智慧型越野地形系統 (Multi-Terrain Select)提供5種地形模式設定，讓駕駛者輕鬆應付容易打滑的路面及惡劣地形＊註2。LAND CRUISER PRADO在坐擁強悍越野性能的同時，還擁有相當優異的拖曳能力(最大值達3,000kg)，能夠滿足工作及休閒娛樂所需，輕鬆享有多元生活型態。

為滿足車主需求，LAND CRUISER PRADO本次改款採雙等級編成。越野玩家版，標配Full Time 4WD全時四輪驅動系統附Torsen® LSD中央限滑差速器、(前)獨立雙A臂(後)四連桿式懸吊、Ladder Frame 階梯式大樑、MTM智慧型越野顯示幕以及PVM環景影像輔助系統，在強悍的越野DNA之下，保留個人化改裝空間供玩家盡享越野樂趣。

越野旗艦版則在越野玩家版的配備之上，增加多項高科技越野配備，包含Crawl Control 智慧型越野緩進系統、MTS 智慧型越野地形系統、KDSS 動態懸吊系統、AVS可變阻尼避震系統與電子氣壓後懸吊，豪華越野功能全面到位，讓駕駛者征服崎嶇地形如履平地。

全新LAND CRUISER PRADO同時標配多項質感洗鍊的豪華配備。七人座靈活大空間，可隨心滿足各種乘用需求；標配雙前座電動座椅(附冷熱通風座椅)、智慧型三區恆溫空調，讓每一趟旅程更為舒適愜意。影音系統方面，JBL 14具揚聲器立體環繞音效與9吋影音導航主機並支援Apple Car Play與Android Auto功能，提升個人行動裝置與車輛的互聯性。安全方面標配TOYOTA SAFETY SENSE 極致安全防護系統(PCS新增主動煞車輔助功能、LDA新增車道偏離抑制功能)、BSM盲點偵測系統、RCTA後方車側警示系統與7顆SRS氣囊等，最高35項安全配備，以最高規格守護駕馭樂趣。

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