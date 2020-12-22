今天中央流行疫情指揮中心公布新增一位新冠肺炎確診，為253天以來出現的本土病例。對此行政院長蘇貞昌也在立法院總質詢結束後上台致詞發表感言時表示，將重新檢視邊境管理、防疫措施。

蘇貞昌首先向立法院正副院長與朝野立委表達感謝，表示質詢期間立委提出諸多建議，行政院都會審慎研議參採。接著他宣稱過去一年行政團隊守住非洲豬瘟、抵擋新冠肺炎，使國人正常生活，經濟表現亮眼，出口與股市創新高，使我國成為全球少數經濟正成長國家。

不過接著他表示，台灣地區經過253天後再度出現本土新冠肺炎病例，蔡英文總統要求行政團隊審慎就邊境管理、防疫措施、防疫物資等準備再檢視，行政院一定會到位。接著包括耶誕與跨年大型群聚活動，行政院都會與各縣市政府討論，就防疫指引進行各方面預防，訂出專業標準作業程序，讓國人維持安全與健康。

最後蘇貞昌表示，總質詢結束後，立法院就要進行各項法案審查，行政院提出總預算案、前瞻第三期特別預算以及各項福國利民法案，都要懇請立法院支持。

(中時 )