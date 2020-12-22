百萬YouTuber反骨男孩(Wackyboys)最近更新了一支「開箱畢業紀念冊」的影片，成員蕾菈、語謙、琳妲、艾瑞絲、酷炫、孫生、培根紛紛公開自己小時候畢業紀念冊上的照片，其中最讓人驚訝的，就是蕾菈的高反差照片，連孫生看了直呼：夭壽。
反骨男孩成員之一的蕾菈，因擁有混血基因，再加上火辣身材和貌似鄧紫棋的長相，在網路上擁有超高人氣，死忠粉絲不少。只是現在身材如此火辣的蕾菈，在國小、國中的畢業紀念冊裡可就不一樣了。
在畢業紀念冊裡，蕾菈除了皮膚黝黑外，雙頰還有嬰兒肥，雖然是美女無誤，但和現在的模樣落差實在太大；她自己透露當時讀的是夜校，學校生活還算平淡，但到國中時期，男生緣不錯的她，男朋友一個接著一個；這一連串都讓孫生覺得不可思議，驚訝說：「妳國中就這麼厲害」！
許多粉絲也在留言區安慰蕾菈，覺得她小時候「其實很可愛，一看就是美女一枚」、「蕾菈小時候也太mk」、「以前真的超流行妹妹頭蓋額頭+玉米鬚」；蕾菈本人也在留言區向大家求饒：「我以前是真的很胖啦！不要笑我」。
(中時新聞網)
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