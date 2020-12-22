今年有不少人在各方面都受到影響，星座專家甯甯老師接受《中時新聞網》專訪表示，即將邁向嶄新的2021年，她也分析出這5大星座，除了自身健康狀況非常好之外，同時還能獲得財神爺的加持！

2021年這「5星座」有福了！健康事業樣樣好

▍第一名：魔羯座

魔羯座屬於肯努力工作的星座，所以2021年他在各方面都非常好，專家分析，魔羯座未來會做出一個重大改變，這個決定會使他的貴人運相當旺，不管遇到任何事，都會碰到很多好心人幫忙。

▍第二名：白羊座

白羊座明年的好運勢，是他擁有相當好的身體狀況，專家指出，有健康的身體，才有辦法賺取更多財富，通常白羊座會維持良好的生活作息與習慣，所以未來運勢還算相當順利。

除了身體健康，還能獲得財神爺祝福的五大星座。(示意圖/達志影像)

▍第三名：金牛座

金牛座的金錢觀很好，所以在理財相關資訊也是高人一等，當財運旺時，事業運基本上就不用擔心。專家透露，除了上述所講的之外，金牛座在未來還會有一大筆金額進帳。

▍第四名：雙子座

雙子座在明年會出現一點小挫折，整體運勢來說還算不錯，感情方面會碰到不錯的對象，也能白頭偕老。專家建議雙子座的朋友們，要仔細看看身邊是否有合適的人，如果錯過，可能就要再等很長一段時間。

好好觀察身邊異性，就有機會碰到一位適合的對象。（示意圖／達志影像）

▍第五名：巨蟹座

巨蟹座是個內向、求安穩的一個星座，做任何事總是比較容易滿足，同時也會以平穩的方式過日子。專家分析，巨蟹座在明年會有小小收穫，以各方面運勢來說，會比其他星座來得好，因為有受到老天爺的眷顧。

（攝影/陳威成、剪輯/陳依仁）

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(中時新聞網)