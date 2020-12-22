明仁會夜市砍人 21歲嫌筆記「出來混就要狠打到媽媽都不認識」

竹聯幫明仁會份子上月在寧夏夜市砍人，21日遭警方循線逮捕，警方在21歲詹姓犯嫌住處，起獲1本備忘錄，上面有他「混江湖」的心得，其中有一段他寫下：「出來混就是要狠！」、「要打到他媽媽都不認識！」還提醒自己「要有被收押的心理準備。」結果他最後真的遭到法院收押。

警方指出，明仁會涉及多起暴力討債，11月13日在士林區狂砸1名何姓男子的兩部自小客車，還在門口叫囂示威，11月20日凌晨3時許，趙嫌又糾集手下，在大同區寧夏路口伏擊1名王姓男子，眾人沿寧夏路追砍王男和他的女友，造成當事人身中3刀，所幸送醫後脫離險境。

警方21日兵分多路，前往北投、汐止等犯嫌據點，逮捕趙姓大哥在內的5嫌，另查扣1把道具槍、球棒、藍波刀、瓦斯噴霧器等證物，其中詹嫌還被起獲1本類似日記的小冊子，上面寫滿他「混江胡」的心得。

詹在裡面提到數次「出任務」的心情，給自己打氣要混出名堂，更提醒自己下手一定要凶狠、粗殘，不能容情，要打到別人媽媽都不認識，還寫說要有心理準備，會因砍人被收押，狂妄言詞讓檢警看了不禁搖頭。

據了解，詹嫌後來被移送地檢署，因各種凶器都在詹的住處被查獲，且兩次襲擊案詹都有參與，檢方開庭時訓斥詹：「這麼想被收押？我準備好收押你了，你準備好了嗎？」

而詹嫌最後果然遭到收押，但涉嫌指使的趙姓大哥卻因罪證不足，以5萬元交保，另有1犯嫌參與裝設GPS截堵債務人，以2萬交保，全案持續追查中。

(中時 )