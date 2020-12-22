下周即將準備跨年，大家對於迎接新的一年充滿期待，不過有些生肖在年底前要特別注意，運勢命理網站「知命命理」點名以下5個生肖，在12月底前恐會出現破財、招小人等事，一定要提前做好防範。

▍1.生肖兔

屬兔人月底前好運不在，易遇見倒霉之事。財運不穩，收入減少，不要衝動消費，克制一下購物慾望，做生意的小心被騙，做事不要盲目，心中有了明確的目標再行動也不遲。月底前可積極擴展人脈關係，必要時可向有經驗的人請教。

▍2.生肖馬

屬馬人月底前口舌是非多，容易被小人陷害，辦事會有小人阻攔，無論是事業上還是財運，都容易遇到一些小波折。破財嚴重，出門不要攜帶大筆現金，否則小心丟失，月底前人際關係緊張，做事要低調些。

▍3.生肖羊

屬羊人月底前容易破財，爛桃花比較多。財運差，難以聚集財富，賺錢不順利。要防止現有財產的流失，減少不必要的消費，注意開源節流。月底前已婚者感情運勢也不穩定，要多維護彼此的感情。

▍4.生肖雞

屬雞人月底前運勢低落，不適合做重大決定。在收入方面容易遭受巨大變故，要多想辦法把破財的可能降到最低。工作者意外多，收入很不穩定。壓力大，情緒化嚴重，要及時調整，小心影響身體健康。

▍5.生肖豬

屬豬人月底前做事不易成功，不要強出頭，容易因意氣用事而遭受損失。人際關係差，與人相處多有爭執，易得罪人，更容易被小人設計陷害。收入下降，投資不順，更不適合借錢給他人，容易收不回來。

【本文轉載自微信官方帳號「知命命理」（ID：zhimingpingtai），經知命命理授權轉載】

(中時新聞網)