以核養綠公投領銜人黃士修，本月13日在行政院院長蘇貞昌的臉書留言，指林姓台大學生是「不懂經濟的小笨蛋」，遭控妨害名譽，黃收到士林警分局通知書，22日下午由台北市議員侯漢廷助理陪同應訊，黃坦承是他寫的內容，但意思是政策的評價，並不是針對林個人。

黃一度以爲是19日批評總統蔡英文的三倍券政策遭「查水表」，但今在臉書上澄清，他與一位護航三倍券政策的林姓同學筆戰，他寫「騙你們這種不讀經濟學的蠢貨」、「你一開口就暴露沒讀書的蠢貨」、「不用功讀書的小笨蛋」，被控妨害名譽罪。

黃表示自己是針對三倍券政策加以評價，屬可受公評之事，並不是針對林。

全案起因是蘇貞昌在臉書「三倍券，當然要用來支持台灣漫畫」，黃士修提及「蘇院長對三倍券政策很消極，拖到快過期才把三倍券交出來，順便作一波大內宣用掉！」林男回覆「請問9月花跟12月花，對經濟有什麼差別」。黃則回應「你可以付我經濟學家教費了，不用功讀書的小笨蛋」。

林男13日截圖，隔天到中正第二分局提告，全案由單一窗口轉到士林警分局，警方通知黃22日早上應訊，但黃打電話請假，改約下午2點，製作筆錄後全案函送士林地檢署後續偵辦。

(中時 )