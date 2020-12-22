教育部國民及學前教育署主辦的109年全國高級中等學校「孝道教育」微電影競賽活動，中華藝術學校以「我的笑子」為題，在97部微電影競爭激烈下脫穎而出、獲全國優選，成為高雄市唯一獲全國優選作品的學校。

中華藝術學校繼高雄市「小編劇大導演創意電視台－5分鐘映象高雄」六度摘冠後，學生們再度以生活周遭故事探索孝道教育，掀起反思浪潮。

「我的笑子」描述單親家庭的生活，父親要面對自己身體的疾病、醫療費用及親職教養，力不從心的困境。父親希望主角專心讀書，主角卻想用自己的方式資助父親就醫，父子兩人彼此照顧、關懷的暖意表露無遺。

參賽的影劇科大眾傳組二年級學生莊博丞說，有感現代年輕人與家庭關係的疏離，以家人分擔家中的負擔作為出發點，加入小丑的元素，以「笑」取代「孝」，讓孝順這個事件和小丑的人物性格作為相互聯繫和相互依存的關係，以擴大、推廣孝道教育的效果。

負責場務的劉怡芬說服自己的父親當演員，從拍攝過程中反思自己與父親的相處過程，是參賽的意外收穫。

校長吳梅嵩表示，學校董事會每年均提供無上限的人文獎學金，鼓勵學生品德修養。學生透過微電影參賽，反思孝道的意義，也是一種生活素養、生活科技與創意思維的展現。

(中時 )