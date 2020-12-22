「米塔炙燒牛排專門店」全國首店坐落台中中友百貨公司B棟15樓，店內提供多元化經典排餐高達18款，豬、雞、牛、海鮮，一應俱全。（馮惠宜攝）

不是鐵板烤肉，這是磁石烤肉；近年炙燒牛排夯，不少牛排店興起在鐵板外，附上小小的鑄鐵磁石，讓消費者依自己喜好的熟度自己DIY炙燒，「米塔集團」餐飲集團12月進駐台中開設旗下第15個品牌「米塔炙燒牛排專門店」，其秘密武器就是排餐上小小的鑄鐵磁石，高達380度的高溫磁石，肉品切割後再炙燒一下，逼出肉香，美味加分。

看準百貨的集客力與消費力，「米塔炙燒牛排專門店」全國首店坐落台中中友百貨公司B棟15樓；店內提供多元化經典排餐高達18款，豬、雞、牛、海鮮，一應俱全。另有一系列開胃前菜和沙拉，可供顧客用親民的價格加購。自助吧無限供應，包括主廚例湯、飲品、杜老爺冰淇淋、多款歐式麵包以及手作畫盤蛋糕。

排餐系列提供多款肉品可供選，首選主廚推薦的『頂級熟成菲力』：選用紐西蘭天然放牧的純草飼牛，肉質是牛肉最為細嫩的部位，選用CHOICE等級濕式熟成，主廚大火炙燒鎖住肉汁，品嚐菲力最原始的美味。

『頂級厚切牛舌』：嚴選美國安格斯牛舌中後段，含有豐富的油花，軟嫩多汁又Q彈。用薄鹽、黑胡椒煎至五分熟，鎖住肉汁，品嚐出牛舌最初的自然風味。

另有親子客層首選的『碳烤脆皮雞腿排』：嚴選去骨大雞腿，獨門醃料醃漬入味，將肉排香煎至金黃色，烘烤至外皮酥脆完美鎖住肉汁，一口咬下軟嫩Q彈。還有『香煎鮭魚菲力』嚴選頂級挪威鮭魚，油脂均勻豐厚，肉質鮮美，將鮭魚菲力香煎上色，滿滿海味。而海鮮控必嚐的『無敵海鮮總匯』：嚴選南洋大白蝦、遠洋阿根廷海釣魷魚、日本扇貝、廣島牡蠣，滿滿海鮮香煎上色，搭配綜合時蔬，鮮味飽滿層次豐富。

(中時 )