台中市府社會局、台電台中區營業處22日攜手送暖，連續四年幫助弱勢家庭。邱阿公高齡82歲，靠老農津貼和種橘子的收入，維持自己和失智中風妻子的生計；還有11月初因為工安意外導致收入中斷的阿中，一共20個家庭，因為社工協助及台電愛心，緩解經濟壓力，感受到各界傳送的溫暖

台電台中區處與台中市社會局，繼前三年攜手合作後，今年第四度辦理急難救助的愛心捐贈活動，這項活動是由台電台中區處委請台中市社會局提供20個急需救助的弱勢民眾名單。

今日由社會局副局長陳仲良、台電台中區處長黃明舜共同頒發急難救助金與弱勢民眾；由於捐贈儀式適逢耶誕佳節前夕，台電志工除致贈慰問金，讓受捐助的弱勢民眾提早感受並度過溫馨且印象深刻的耶誕佳節。

黃明舜指出，台電為落實照顧真正急待政府福利單位協助的弱勢民眾，今年是第四次與社會局合作辦理急難救助金的發放活動，希望藉由社會局協助提供名單，找出在這個社會角落中，無法即刻獲得社會資源，卻又迫切需要協助的弱勢民眾。

陳仲良說，台電台中區處志工長期投入社會關懷的工作，扶持弱勢、熱心公益不遺餘力，參與許多社會救助相關活動，為弱勢族群帶來許多無形的溫暖與實質的協助。

(中時 )