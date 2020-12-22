永大(1507)今天召開記者會，釐清各自代表兩大股東的獨立董事之間引發的爭議，公司指出，感謝獨董陳世洋能基於會計師專業判斷，支持公司所提出的股利配發方案，而且後續提交股東常會股利發放提案，獲得93.38％股東權數的同意，表示幾乎全數股東皆表示肯定，其中包含也日立、寶佳、Otis。

永大總經理蔡尚育詳列五次108年盈餘分配過程，其中，第二次在4月7日審計委員會中，陳世洋要求公司預設的2.4元現金股利情形，按照各種假設條件提出現金流量壓力測試報告做出評審，然後提供建議給董事會討論決議，陳世洋在審計委員會中並未對配發多少股利實質數字做出決議。

此外，獨董黃福雄表示陳世洋有越權之說，公司認為，這屬於司法、法界等解讀之不同，公司無法表達意見，但對於經過嚴格壓力測試的股利方案，未能表示支持，表達公司非常遺憾。

針對黃福雄認為疫情當下不應發放股利，蔡尚育指出，當初雖有疫情，但公司判斷全年接單狀況不變，且營運在第2季落底、第3季回溫，公司狀況是好的狀況下，是能符合上市公司配發股利水準。而現在也證明，今年前3季營收成長8.5％，營業利益年增65.7％，稅後淨利年增32.1％，而約當現金也由第1季37億元，第2季45億元，第3季配發9億元後，仍達40億元，相當一個股本，扣除股利發放，實質成長5億元，現金情況持續增加，顯著增加，由今日經營成績看來，陳世洋當初完全是專業及正確的判斷。

永大昨天獨董戰火再起，接近寶佳人士表示，去年改選完畢，林家宏曾向日立表示，願以高於65元公開收購價格收購日立持股，但遭拒絕。此也凸顯寶佳長期持有永大的決心，認為永大為台灣人品牌應該以台灣人為主體經營的理念，但現在日立違法解任陳世洋只是圖謀取得經營權的第一步，接下來就是補選後在董事會上取得多數席次(4:3)、再取得審計委員會後就是撤換現有永大經營層的董、總與重要經理人與完全控制董事會，進而再次通過公開收購案，來完成下市永大的目標。

但以現有持股比例，日立的公開收購案難度很高，因為泛寶佳陣營取得永大絕對1/3股權，寶佳已經宣示不會出售永大股權，加上近來日立荒謬無理的行逕，讓寶佳無法接受，更加增添日立意圖私有化永大的機率。

(時報資訊)