台灣連鎖家具龍頭廠—詩肯(6195)射「行動支付、30期高額零利率分期及多品項組合優惠銷售」三箭，成果反應在毛利率上，今年10月及11月合併毛利率已拉升到59%，詩肯營運長于洪武表示，隨著行銷策略發酵，不僅有效提升客單價，亦提升公司整體毛利率，預期明年營運會比今年好。

全球新冠肺炎疫情加速改變傳統零售業者銷售型態，雖然電商平台仍難取代家具通路銷售模式，但網路搜尋比價趨勢，讓詩肯將傳產行銷從平面報紙及雜誌轉向網路，搭配行動支付日益普及，詩肯領先家具同業，與Apple Pay、Line Pay，街口支付等五大行動支付合作，並與星展銀行聯手推出購買家具「30期高額零利率分期付款」，讓消費者購買家具支付方式更多元，且透過零利率分期付款減輕採購家具的付款壓力。

詩肯財會處協理何山壯表示，過去因銀行抽的手續費很高，分期零利率很難做，不過星展銀行提供公司較低的手續費，因此與星展銀行合作，首創業界30期高額零利率分期付款，推出以來約有70%到80%消費者使用，而增加行動支付方式，亦讓消費者感受品牌很年輕、有活力，對公司營運帶來正面效益。

除支付方式更多元，詩肯也將促銷優惠從過去的單品項折扣，改成組合搭售方式，針對購買多件家具產品客戶推出不同的促銷優惠，有效拉升消費者購買產品客單價。

在門市通路方面，詩肯除結束坪效不佳的店面，今年7月首次與家樂福大型量販通路攜手，在家樂福八德店開出首家量販門市後，表現穩定，預計11、12月將再開7家門市，明年也將持續複製到其他購物中心或量販通路，為營運再添動能。

多元行銷策略奏效，反應在詩肯的毛利上，詩肯今年第3季合併毛利率拉升到57.11%，年增2.18個百分點，10月及11月合併毛利率更拉高至59%，何山壯表示，公司營運調整帶動毛利率上揚趨勢已經看到，雖然運費上揚，但運費佔公司營運成本不高，且公司已預告會漲價，明年毛利率會比今年好。

(時報資訊)